Passaggio di consegne al Soroptimist International Club

Venerdì, alle ore 20,30, al Circolo Tennis di Villa Carpena con la tradizionale riunione conviviale, il Soroptimist International Club di Forlì apre il suo 37esuni anno di attività. Nell’occasione, con il passaggio delle consegne, la presidente Raffaella Orazi affiderà ad Anabela Ferreira, ricercatrice al Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, il testimone di Presidente del Club per il biennio 2019-2021. Ospiti della serata saranno Franco Sami, marito di Maria Cristina Gori, critica d’arte e socia del club e l’artista Delio Piccioni, creatore della “casetta dei libri” che sarà inaugurata il giorno seguente nel parco del quartiere Romiti.

Sabato, alle ore 9,30, nel Parco intitolato a Maria Cristina Gori, quartiere Romiti, sarà inaugurata la “Bibliotechina”, un’opera originale dell’artista forlimpopolese Delio Piccioni. L’iniziative è curata dal Soroptimist Club Forlì in collaborazione con l’Istituto Comprensivo numero 5 e il Comitato Quartiere Romiti. La piccola biblioteca, gratuita e senza orari, ha la finalità di promuovere la lettura, favorendo la circolazione della cultura e delle idee; infatti, secondo il progetto che riprende un’idea originale nata negli Stati Uniti nel 2009 con il nome di “Little Free Library”, viene messo a disposizione di lettori, piccoli e grandi, un certo numero di libri contenuti in “casette” collocate all’interno del giardino pubblico, ed ogni lettore potrà prendere i volumi, leggerli, restituirli oppure tenerli, mettendone altri in cambio. Ad occuparsi del mantenimento e della cura di questa “biblioteca in miniatura” saranno i ragazzi delle scuole adiacenti e gli abitanti stesso del quartiere. Questa è la seconda biblioteca, dopo quella inaugurata nel giugno 2018 e funzionante con successo nel giardino Annalena Tonelli (adiacente a via Oberdan).

All’evento, aperto a tutti, saranno presenti l’artista Piccioni, Anabela Ferreira e Raffaella Orazi, rispettivamente “neo” presidente e Past President del Soroptimist forlivese; la professoressa Daniela Bandini, preside dell’Istituto Comprensivo dei Romiti numero 5 assieme a due classi; Maurizio Naldi, presidente del Comitato di quartiere Romiti, con gli altri membri del Comitato che hanno organizzato un piccolo rinfresco; e l'ingegner Sami.