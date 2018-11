Passaggio di consegne in Provincia: Fratto veste la fascia di presidente

Venerdì mattina, Davide Drei, Presidente uscente della Provincia ha passato le consegne al neo presidente della Provincia di Forlì-Cesena Gabriele Antonio Fratto, Sindaco del Comune di Bertinoro, vincitore della competizione elettorale di mercoledì. Durante la breve ed informale cerimonia di avvicendamento, il presidente Fratto ha ringraziato il suo predecessore ed il Consiglio provinciale tutto. “Durante il mio mandato lavorerò per tutta la comunità provinciale, promuovendo ulteriormente la collaborazione con gli enti e le organizzazioni del territorio, per mantenere viva l’attenzione su questo ente che, non dimentichiamolo, è al servizio di tutta la collettività. Il mio non sarà solo un ruolo politico, sarà anche strategico, continuando ad essere questo ente la Provincia di tutti".

"Con il passaggio di consegne concludo quattro anni di Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena, il primo mandato nella storia in cui sono i sindaci a guidare le province. Una esperienza svolta in condizioni difficili per l’Ente, ma anche entusiasmante per il lavoro collegiale svolto, con i consiglieri e i dipendenti, per assicurare comunque lo svolgimento delle funzioni fondamentali per il nostro territorio - commenta Drei -. Ora passo il testimone a Gabriele Fratto, che saprà ben fare con generosità e coraggio. A lui faccio un in bocca al lupo garantendogli il mio pieno appoggio da sindaco della città capoluogo".