Passeggiava in centro con un'arma da arti marziali: denunciato dalla Polizia

Passeggiava in centro con un'arma orientale utilizzata nelle arti marziali. La Polizia di Stato ha denunciato un romeno di 22 anni, trovato in piazza Saffi durante un controllo in orario pomerdiano in possesso di strumenti atti ad offendere. Nello zaino del giovane gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi hanno trovato un "nunchaku" con due cilindri in legno lungo 76 centimetri uniti da una catena di metallo lunga 15 centimetri ed un "kubotan" di piccole dimensioni usato come portachiavi. I due oggetti sono stati sequestrati.