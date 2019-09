"Il Patentino", un corso di formazione rivolto ai proprietari di cani

La cooperativa ForB, col patrocinio dell' Ordine dei Medici Veterinari di Forlì-Cesena, organizza il corso di formazione per possessori e futuri possessori di cani denominato "Patentino" in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009 e all' ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013. Oggi si dispone di maggiori conoscenze sul comportamento animale che possono facilitare la gestione del cane, prevenire rischi di morsicature e favorire il benessere animale.

Inoltre un proprietario responsabile deve essere a conoscenza delle norme vigenti in materia e delle proprie responsabilità civili e penali. Il corso, tenuto esclusivamente da medici veterinari, è consigliato ai cittadini possessori o futuri possesori di cani e a coloro che hanno ricevuto l' Ordinanza Sindacale di cane aggressivo. Sarà suddiviso in 5 incontri di 2 ore ciascuno come previsto dalla normativa. Gli incontri si svolgeranno nella sede della Cooperativa For-B in via Dandolo 18 l'11, il 18 e 25 settembre e il 9 e 17 ottobre. Il costo delle 5 giornate sarà di 60 euro per ogni iscritto da versare al primo incontro. La scheda di iscrizione va inviata entro il 5 settembre via mail a ilpatentino@gmail.com.