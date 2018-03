"Patentino" per i proprietari di cani: al via un corso di formazione

Forlì e Civitella ospiteranno "Patentino", un corso di formazione per possessori e futuri proprietari di cani. Patrocinato dall'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Forlì-Cesena e dal comune di Civitella di Romagna, il corso sarà suddiviso in 5 incontri di 2 ore ciascuno con un test valutativo finale. I relatori saranno veterinari esperti in comportamento animale e in legislazione veterinaria. Gli incontri si svolgeranno sia a Forlì che a Civitella di Romagna per favorire anche le richieste nel territorio. Il costo totale delle cinque giornate sarà di 60 ruro per ogni iscritto e sarà gratuito per i laureandi in Medicina Veterinaria che vorranno partecipare. L' iscrizione va fatta entro il 15 marzo.

"Si reputa molto importante che ci sia una formazione rivolta a proprietari e/o futuri proprietari di cani poichè si ritiene che oggi, nonostante le normative in vigore,sia per la tipologia di vita e le abitudini delle famiglie, sia per l'informazione variegata e spesso contrastante, non ci sia sempre una preparazione adeguata ad accogliere il nuovo componente familiare trasformando quello che dovrebbe essere un piacere e un miglioramento della qualità della vita in un problema frustrante e di difficile soluzione - spiegano gli organizzatori -. Prova di questo è che nei canili stanno aumentando le rinunce di proprietà relative alla incapacità di gestione del proprio cane''.