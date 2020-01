Patrono dei giornalisti, un convegno sui nuovi modelli multimediali di comunicazione

Giornalisti e comunicatori forlivesi parteciperanno venerdì alla 16esima edizione del convegno regionale annuale per la festa del loro patrono, San Francesco di Sales, che si svolgerà dalle 15 alle 19 all’Istituto Veritatis Splendor di Bologna. All’incontro, che sarà concluso dall’arcivescovo, il card. Matteo Zuppi, interverrà anche il giornalista forlivese Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali Ceer/Bologna. Il convegno, dal titolo “Il giornalismo nel rispetto della notizia e della deontologia. Nuovi modelli multimediali di comunicazione per raccontare la vita che si fa storia”, sarà introdotto dai saluti di mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola e delegato per le Comunicazioni sociali Ceer, Matteo Billi, presidente Ucsi Emilia-Romagna, Davide Maloberti, delegato regionale Fisc, e Gian Luca Galletti, presidente Ucid Emilia-Romagna.

Come relatori interverranno anche Giovanni Rossi, presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale Comunicazioni sociali Cei, e Francesco Ognibene, caporedattore di “Avvenire”. Durante il convegno sarà inoltre presentato il messaggio di Papa Francesco per la 54a Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. Nel gruppo dei partecipanti forlivesi saranno presenti pure il direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Giovanni Amati, e collaboratori del settimanale “Il Momento” e della rivista “Il Nuovo Areopago”.

L’incontro, organizzato da Ufficio Comunicazioni sociali Ceer, Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna e Fondazione giornalisti E-R, in collaborazione con Fisc, Ucsi, Gater, Acec, Ucid, con l’ospitalità dell’Arcidiocesi di Bologna, dell’Ucs di Bologna e dei settimanali “Bologna sette” e “12 Porte”, è anche corso di formazione professionale con l’acquisizione di crediti deontologici. Al convegno saranno distribuiti gli atti dell’incontro dei giornalisti svoltosi lo scorso anno a Forlì in occasione del centenario di fondazione de “Il Momento”, pubblicati dalla rivista “Il Nuovo Areopago”, edita dalla forlivese “La Nuova Agape” (lanuovaagape@gmail.com), che curerà anche quelli dell’edizione 2020.