Pattugliamento notturno della città, sorpresa coppia sospetta. Lui aveva il foglio di via da Forlì

I controlli notturni della Polizia di Stato hanno comportato l'allontanamento di una coppia di nomadi che si aggirava in modo sospetto in un giardino pubblico. La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio con le Volanti, ha individuato due stranieri sospetti che in orario notturno erano presenti nella zona di via Grado all'imbocco del Parco della Pace a bordo del loro veicolo Volkswagen Sharan colore nero.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento dei soggetti ad un certo punto fermatisi nei pressi del Parco della Pace, hanno deciso di procedere al controllo degli occupanti del veicolo, identificando due coniugi rumeni di etnia nomade, i quali probabilmente visto l’orario intendevano bivaccare nel parcheggio pubblico sino all’indomani. A seguito dell’intervento dei poliziotti sono stati invece accompagnati in Questura per approfondimenti sulla loro identità e sui loro precedenti, così che è emerso trattarsi di soggetti gravati da segnalazioni per reati contro il patrimonio, ed in più l’uomo era stato già allontanato dal Comune di Forlì nel novembre del 2016 con provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, con divieto di ritorno per tre anni.

Concluse le operazioni di controllo ed identificazione, non è emerso che stessero commettendo reati, ad eccezione di quello contestato all’uomo relativamente alla violazione del divieto del Questore, che ne ha comportato la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica.