Paura per il Coronavirus? Gli psicologi organizzano consulenze gratuite in videochat

L’Associazione EssereCon di Forlì, in collaborazione con il Nucleo di Cure Primarie n.4 dell’AUSL di Forlì mette a disposizione dell’intera popolazione e degli operatori sanitari uno spazio di "contenimento affettivo e relazionale" gratuito via telefono o videochiamata rivolto a tutti coloro che a Forlì e provincia si trovano in difficoltà dovuta all’emergenza Coronavirus o agli operatori che sono impegnati nelle cure. L’Associazione Essere Con, attraverso il proprio “Centro studi e ricerche sulla terapia della regolazione affettiva”, si avvale della presenza di psicologi, psicoterapeuti, medici e arteterapeuti e educatori di formazioni diverse, ma con un interesse specifico comune per le correlazioni tra disturbi somatici e fattori psicologici esistenziali.

Si tratta della seconda collaborazione che in pochi anni l’Associazione attiva con questo Nucleo di Cure Primarie: da 4 anni, infatti, è stato istituito un servizio alla cittadinanza, quello dello “psicologo di base” che, in 4 anni di attività, ha potuto fornire una cura integrata medico-psicologo attraverso consulenze gratuite a oltre 200 persone, i cui medici di base facevano parte del Nucleo.

Per accedere al servizio i cittadini interessati possono attivare il serviziosu prenotazine tramite messaggio SMS/whatsapp ai numeri indicati. Verrà fissato un appuntamento negli orari indicati.

I riferimenti sono i seguenti:

dott.ssa Mariana Marquez 347 1585726 Lun 15-16 mar 910 ven 14/15

Dott.ssa Simonetta Guaglione 339 3638941 Mar/mer/gio dalle 14 alle 15

Dott.ssa Anna Brigida Doria 338 2767330 lunedì 10-11 e martedì 13 -14 venerdì 10-11



Silvia Borghini 366 5315316 Gio 17/18.30 Ven 17/18.30

Dott.ssa Melissa Mancini 344 0675893 Lun 9/11 Gio 9/11

Dott. Luigi Gualtieri 366 1100719 lun/mar/mer/gio/ven dalle 12 alle 13

Dott.ssa Kalina Koleva 320 0283402 Mar 18.30/19.30 Gio 18.30/19.30

Dott. Maurizio Barbieri 348 2834569 Mar 9/11 mer 15/17