Paziente negativo alla dengue, rientra l'allarme e sospese le disinfestazioni di zanzare

Pericolo sventato col caso sospetto di Dengue, il cui allarme era partito venerdì. Gli accertamenti medici hanno appurato che l'uomo ricoverato non è affetto da questa febbre tropicale. Per precauzione e per non perdere tempo nell'eventuale caso di responso positivo, era stato già attivato il protocollo che prevede la disinfestazione delle zanzare nei quartieri abitualmente frequentati dal malato. L'Ausl e il Comune di Forlì si erano attivati prontamente già venerdì. Il soggetto, che vive a Forlì e non versa in gravi condizioni, è quindi affetto da una malattia che non comporta la mobilitazione dell'attività di igiene pubblica. La dengue è una febbre tropicale che si diffonde tramite la puntura della zanzara.