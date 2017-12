Per decenni ha tenuto le insegne della "Bmw", morto imprenditore forlivese

E' morto nel giorno di Santo Stefano uno dei volti più noti del commercio di auto in città. Il suo nome era associato al marchio Bmw, di cui era concessionario in città. Si tratta di Giordano Lanzoni, morto a 87 anni all'hospice di Dovadola. La sua attività è partita con un'officina negli anni '50 in zona Borgo San Pietro, quindi il salto a concessionario del prestigioso marchio tedesco. Fino al 2012 è stato titolare dell'autoconcessionaria. Il funerale si terrà intorno alle 14.30 di venerdì nelal chiesa di San Paolo.