Per eludere il controllo prima si nasconde e poi rifila uno schiaffo al carabiniere: arrestato

Ha aggredito il comandante dei Carabinieri di Castrocaro durante un controllo domiciliare. L'uomo, un 45enne, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni aggravate. L'episodio si è verificato sabato pomeriggio. Il personale dell'Arma si era presentato nell'abitazione dell'indagato per notificarli un invito a presentarsi in caserma. Il soggetto prima si è nascosto in una camera da letto; poi ha colpito il militare con uno schiaffo sul volto mentre gli stava spiegando il motivo della visita. Il carabiniere ha perso l'equilibrio, rovinando per terra e riportando la frattura del setto nasale giudicata guaribile in sette giorni. Processato per direttissima (pubblico ministero Francesca Rago), è stato condannato a otto mesi di reclusione (pena sospesa) e sottoposto ai lavori socialmente utili.