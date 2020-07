Per gli 'aperi-night' arriva l'apertura straordinaria dei cancelli del Mercato delle Erbe

Si arricchisce di protagonisti e di iniziative la manifestazione promossa dall’associazione “Forlicentrostorico” e denominata Aperi-night. A chiedere all’Amministrazione comunale di poter estendere i propri orari di apertura e somministrazione di bevande e alimenti sono stati gli operatori del mercato delle erbe.



“Come Amministrazione garantiremo il necessario supporto logistico ed organizzativo anche agli esercenti di queste attività che, a partire da stasera e per tutti i mercoledì di luglio, potranno beneficiare della straordinaria apertura dei cancelli mercatali nell’orario compreso tra le 19.00 e le 22.00” – spiega l’Ass.re con delega al centro storico Andrea Cintorino che puntualizza: “tutte le operazioni di vendita e somministrazione verranno effettuate nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza attualmente in vigore, per tutelare la salute degli operatori ma anche quella della clientela.”



“Il numero crescente di adesioni all’iniziativa Aperi-night e il suo popolare successo, soprattutto tra i più giovani, è significativo della buona volontà e dell’energia che anima di nostri commercianti. Dopo mesi difficili, di forzato isolamento e sospensione necessaria di moltissime attività, possiamo dire, seppur con cautela, che il centro storico di Forlì torna a vivere e a ripopolarsi"

