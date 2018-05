Per i vigili del fuoco dimostrazione di salvataggio dal campanile di San Mercuriale

Si è tenuta sabato "La salita del cuore", l'iniziativa nata da un'idea della della Federazione medico sportiva italiana sezione di Forlì e del Coni Forlì-Cesena. Per tutta la giornata è stato possibile salire i 274 scalini del campanile di San Mercuriale gratuitamente facendosi misurare alla partenza, dai medici dello sport presenti, il valore del consumo di ossigeno nel sangue, tramite un prelievo dal polpastrello, e la frequenza cardiaca. Una volta arrivati in cima al campanile verranno ripresi gli stessi valori da un altra delegazione di medici dello sport e annotati di fianco a quelli della partenza. E' stato così possibile misurare, attraverso un'operazione algebrica, lo stato di funzionalità cardiaca comparandolo anche con alcuni dati di base come altezza, età, peso, attività fisica abitudinale e fumo. Hanno partecipato alcune centinaia di persone. Nel corso dell'iniziativa si è tenuta anche una dimostrazione dei vigili del fuoco, un'esercitazione di salvataggio di persone cadute da grandi altezze, attività che rende necessario calare personale e barelle con funi e verricelli.