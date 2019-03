Per i Vigili del Fuoco e Protezione Civile un corso di alta formazione sull’emergenza sismica

Si è svolto giovedì a Santa Sofia il quinto appuntamento del corso di alta formazione "Conoscenza Prevenzione e Sicurezza Sismica". Alla presenza di oltre 120 partecipanti, tra appartenenti agli ordini professionali, Vigili del Fuoco, associazione dei vigili del fuoco, volontari di Protezione Civile, funzionari tecnici dei comuni della vallata e cittadini, nella sala "Petrini" del palazzo comunale è andato in scena il convegno "Gestione dell'emergenza".

Il programma del convegno, redatto dall’ing Giuseppe Loberto coordinatore del comitato tecnico scientifico, che è stato anche il moderatore, ha trattato vari argomenti ed aspetti attinenti all’emergenza, con relatori di elevata esperienza e professionalità nel settore sia tecnico che psico-sociologico. Inoltre per l’occasione, è stato allestito per l’occasione a S.Sofia un vero e proprio campo d’accoglienza in piazzale Karl Marx, con tende, cucina da campo, servizi igienici montati dai volontari del coordinamento provinciale di protezione civile, nel quale la Croce Rossa Italiana ha ubicato un punto di soccorso sanitario e di comunicazione.

I Vigili del Fuoco in servizio e dell’Associazione in congedo, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in un evento reale, ha ubicato nei pressi d’accoglienza automezzi per l’assistenza alla popolazione, quali UCL (unità di comando locale) Camper logistico e uno specifico autoveicolo allestito per le telecomunicazioni. Il campo è stato visitato dalle 9 alle 17 da quasi 600 persone tra gli alunni delle scuole e cittadini di S.Sofia. Hanno operato nel campo 20 volontari della protezione civile e 10 operatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena con varie professionalità e oltre a 15 operatori dell’Associazione dei vigili del fuoco.

L'appuntamento è rientrato nell'ambito del programma che coinvolto le istituzioni, le scuole e la cittadinanza per commemorare il centenario del terremoto che ha colpito gravemente la città e altri comuni limitrofi della Romagna e che gha visto il patrocinio della Regione Emilia Romagna e la collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e degli Ordini degli Ingegneri ed Architetti della provincia di Forlì-Cesena.