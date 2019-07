Per il 130esimo anniversario dalla nascita di Pietro Zangheri l'apertura del giardino della casa di riposo

Per la prima volta è stato aperto alla cittadinanza il parco della casa di riposo Pietro Zangheri in occasione del 130esimo anniversario di Zangheri. Tra gli ospiti c'era anche il nipote, oltre alle autorità cittadine, tra cui il sindaco Gian Luca Zattini. "Siamo soddisfatti della risposta della comunità Forlivese attraverso la sua numerosa partecipazione - spiega il presidente Wilma Vernocchi -. Il Consiglio di amministrazione e la Direzione della Casa di riposo Pietro Zangheri, nel 2018 avevano proposto alle varie Associazioni, Istituzioni e Fondazioni un unico calendario degli eventi da realizzarsi nel 2019, in occasione del centotrentennale della nascita di Pietro Zangheri".

"Non siamo riusciti a realizzare un unico calendario - prosegue -, ma la Zangheri ha voluto ugualmente ricordare questo insigne naturalista incontrando la città, con il patrocinio del Comune di Forlì, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il Museo di Storia Naturale di Verona, la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna ed il Rotary club di Forlì essendo stato Pietro Zangheri, settant'anni fa, cofondatore del Club Forlì". "La serata - conclude Vernocchi - ha avuto successo grazie all'operosità del nostro personale che si è adoperato in modo lodevole senza trascurare le incombenze relative all'assistenza agli ospiti della Casa. Il tutto è stato realizzato in economia avvalendosi di un budget di spesa molto limitato".