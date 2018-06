Per il Comune di Forlì nuova tappa nel progetto di "cittadinanza digitale"

Il Comune di Forlì, grazie alla fattiva collaborazione dell’Unità Servizi Demografici e il Servizio Informatica, ha completato il passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Si tratta di un importante passaggio nel percorso di innovazione dell'amministrazione pubblica che il Comune sta portando avanti nell'ambito di azioni che affiancano la dimensione civica alla rete nazionale.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è una banca dati unica nella quale confluiscono tutti i dati anagrafici dei residenti in Italia e degli italiani residenti all’estero ed è un passo fondamentale nel più ambizioso progetto dell’Agenda Digitale Italiana e una prima realizzazione del principio della “cittadinanza digitale”.

Per il Comune di Forlì si tratta di un obiettivo raggiunto nell’ambito dell’attuazione del programma strategico di “Innovazione e semplificazione” ed in particolare la realizzazione dell’obiettivo di realizzazione del “Comune Digitale”.L’attività è stata svolta con diversi mesi di anticipo rispetto al "timing" iniziale grazie ad un grosso sforzo profuso dai dipendenti dei servizi demografici e del servizio informatica coinvolti nel progetto, sia in termini lavorativi che di formazione specifica. Il tutto è stato implementato avendo cura di non arrecare alcun disagio ai cittadini. Gli uffici sono rimasti infatti aperti come di consueto e i servizi sono stati regolarmente garantiti. Forlì è il sesto Comune per dimensione demografica ad essere entrato nell’anagrafe nazionale che dovrà comprendere tutte le oltre 8.000 municipalità italiane.

Cos'è l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente rappresenta uno dei passi fondamentali nel progetto di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. In particolare, superando la parcellizzazione dei dati anagrafici su base comunale, l’implementazione di una unica anagrafe nazionale consentirà da un lato alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di dialogare in modo più rapido, efficiente e di disporre di dati certi e di qualità, con innegabili vantaggi in termini di effettiva attuazione dei principi di economicità ed efficienza. Per quanto riguarda i cittadini, i vantaggi immediati dell’implementazione dell’ANPR sono la possibilità di richiedere certificati anagrafici in qualsiasi Comune, non solo in quello di residenza, semplificazione della procedura di cambio di residenza e comunicazioni in tempo reale di ogni operazione anagrafica a tutti gli Enti coinvolti per legge. A tali opportunità si aggiungerà nel breve termine la possibilità di utilizzare servizi on line sempre più completi e rapidi.