Per il Natale cambia il tema del video mapping sul campanile di San Mercuriale

Da lunedì pomeriggio cambia il tema del video-mapping sul campanile di San Mercuriale. Accanto a quello che molti forlivesi hanno potuto vedere e apprezzare dallo scorso 8 dicembre, ne andrà "in onda" un altro, realizzato appositamente per il periodo natalizio. Se, infatti, il primo era dedicato allo stesso campanile e ai monumenti più iconografici della città, il secondo - che sarà proiettato fino al 26 dicembre - avrà come tema le immagini religiose custodite nei musei e chiese cittadine, da San mercuriale al Palazzo del Merenda, al San Domenico. "Nostre tele che saranno valorizzate nel videomapping", chiosa l'assessore al Centro storico Andrea Cintorino. Le immagini si alterneranno a quelle già viste fino ad ora.