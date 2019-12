Per il Natale Carabinieri in uniforme di rappresentanza nelle vie del centro

In occasione dell’inizio delle festività natalizie e per tutta la durata di queste, i Carabinieri del Compagnia di Forlì, ad integrazione dei quotidiani servizi di controllo del territorio necessari a garantire la cornice di generale sicurezza pubblica nel territorio forlivese, assicureranno, con personale appiedato in uniforme, servizi di rappresentanza nelle vie e tra la gente nel centro mercuriale. L’iniziativa dell’Arma, mirata a rafforzare ancor più il rapporto di vicinanza con la popolazione in un periodo particolare dell’anno, attraverso il contatto diretto con i militari che indossano un’uniforme che rappresenta da sempre un elemento identificativo dell’Italia, costituisce inoltre un forte richiamo per la curiosità dei bambini, dei residenti e dei turisti.