Venticinquesima edizione di Crisalide: 12 appuntamenti col teatro e 4 laboratori

Un fiore all'occhiello dell'offerta culturale forlivese sta per aprire le porte alla sua 25esima edizione: si tratta del festival di performing art Crisalide che da sabato al 16 settembre propone un calendario denso di appuntamenti ospitati al teatro Felix Guattari di via Orto del Fuoco, per quanto riguarda gli spettacoli, mentre alla Fabbrica delle Candele si svolgeranno i quattro laboratori previsti dal programma.

La direzione artistica della manifestazione è affidata a Masque Teatro, principalmente nella figura di Lorenzo Bazzocchi, che definisce Crisalide come "un luogo di pensiero e uno spazio dell'esperienza", dove sarà possibile esperire come diversi artisti interpretano il tema scelto per questa edizione, ovvero "L'esperienza selvaggia". Ci saranno rappresentazioni teatrali convenzionali e non, spettacoli di danza, di musica, incontri incentrati sulla filosofia e anche sulla poesia. "Siamo orgogliosi del fatto che Crisalide riesca a mantenere una certa trasversalità - dice Lorenzo Bazzocchi - abbracciando stili di performing art differenti sia nella forma di interpretazione ma anche appartenenti a diverse correnti storiche. Avremo ben 12 appuntamenti di teatro in questa edizione, con compagnie teatrali come la romana Fortebraccio Teatro, ora con sede a Bologna, o l'eclettica Teatro Akropolis che ci proporrà un genere di teatro a cui non siamo abituati, con una modalità sfrontata di utilizzo della corporalità".

Ma Crisalide sarà anche un'occasione di formazione e di approfondimento di alcuni temi, attraverso gli incontri con gli esperti e soprattutto grazie ai quattro laboratori ai quali ci si può iscrivere contattando la segreteria di Masque Teatro i cui contatti sono reperibili nel portale del festival. L'artista Niconote guiderà "Dare voce", un laboratorio che propone un percorso fisico/espressivo sulla vocalità che faccia luce sulle personali possibilità dei singoli; Francesca Proia, coreografa e insegnante di yoga, guiderà "Lento, più lento, pranayama", laboratorio che prevede l'impiego delle tecniche psicocorporee dell'hatha yoga; i fondatori della compagnia Muta Imago condurranno il laboratorio intensivo "Nachstens, mehr!", mentre la compagnia All'incirco introdurrà ai partecipanti nel mondo della costruzione e manipolazione di marionette a filo. In merito all'importanza di questo festival per la cittadinanza, si esprime Mariasole Brusa, teatrante e laureata in filosofia, fondatrice di All'incirco: "Per me Crisalide rappresenta la scintilla di qualcosa che è scattata in me all'età di 16 anni quando, vivendo a Forlì, partecipai per la prima volta al festival come pubblico. La passione che mi scaturì questo incontro mi portò a scegliere il mio percorso di formazione personale e ad intraprendere anche un percorso artistico. Tornare ora come partecipante al festival, non solo con il mio spettacolo, ma anche con un laboratorio, mi da la possibilità di restituire alla città e a Crisalide una parte di quello che ho ricevuto".

Anche la direttrice di Ravenna Teatro, Marcella Nonni, sottolinea il valore di Crisalide, progetto al quale Ravenna Teatro partecipa attivamente: "Arrivare alla 25esima edizione mantenendo questa alta qualità di proposta non è cosa comune. E' fondamentale lanciare sfide in questo campo e Crisalide rappresenta da sempre una lezione di rischio culturale. Che possa essere d'esempio per le realtà culturali del nostro paese e non solo". L'intero programma è consultabile sul portale di Crisalide.