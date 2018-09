Per la prima volta le reliquie di San Mercuriale all'ospedale: celebrata una messa

In occasione della ricognizione canonica e scientifica delle ossa del proto-Vescovo e patrono di Forlì, San Mercuriale, è stata celebrata venerdì mattina dal cappellano don Domenico Ghetti e dall'abate, don Enrico Casadio, la Santa Messa nella cappella del Padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì. Erano presenti, tra gli altri, il dottor Mirko Traversari, che coordina le ricerche sulle reliquie e dei rappresentanti dei Lions Terre di Romagna. E' la prima volta che il patrono di Forlì viene spostato in un ospedale e questa è la sesta ricognizione compiuta sulle sue reliquie dal tredicesimo secolo, la prima che vede scendere in campo avanzate metodiche laboratoristiche.