Per Natale anche Predappio avrà la sua pista di pattinaggio su ghiaccio

Il Natale di quest’anno a Predappio sarà ancora più ricco grazie alla pista di pattinaggio realizzata in Piazza Garibaldi, corredata di casette e ambientazione a tema natalizio. La struttura è in fase di allestimento proprio in questi giorni e sarà inaugurata il 7 dicembre prossimo. La pista rimarrà aperta fino all’Epifania. Un vasto programma di eventi accompagnerà cittadini e visitatori lungo tutto il periodo natalizio per rendere le festività ancora più speciali e divertenti, per i bimbi, i ragazzi e le famiglie più in generale. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla sinergia creatasi con lo Sporting Predappio A.S.D. e Associazione Viale-Pescaccia, capifila di una fitta rete di associazioni che come sempre a Predappio si mettono al servizio della città e dei visitatori tenendo alto il vessillo dell’accoglienza tipico della Romagna. L’evento è patrocinato dal Comune di Predappio.