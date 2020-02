Per ripicca taglia i pneumatici dell'auto della ex: fermato mentre stava scappando

Un 38enne cesenate è stato denunciato dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì per "violazione di domicilio", "danneggiamento" e "porto di strumenti atti ad offendere". Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Corso Garibaldi, pare che l’uomo pretendesse dalla sua ex il ritiro di oggetti di sua proprietà, che invece la donna affermava di non avere più in casa, avendoli consegnati ai suoceri.

L’uomo avrebbe reagito, introducendosi di soppiatto negli spazi condominiali e tagliando tre pneumatici dell’auto della ex. Ma è stato sorpreso dalla vittima, che ha chiamato le forze dell’ordine. Il soggetto è stato così prontamente rintracciato ed identificato poco lontano, mentre si stava allontanando.