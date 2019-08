Per sbaglio seguono tracce di animali e perdono l'orientamento: soccorse due escursioniste

Hanno perso l'orientamento durante un'escursione. Brutta avventura nel tardo pomeriggio di mercoledì per due escursioniste genovesi di 47 anni. Le due erano partite nel primo pomeriggio dal rifugio Cà di Sopra, nella zona della diga di Ridracoli, un'area che presenta numerose possibilità di percorsi naturalistici. In particolare, si sono incamminate lungo il cammino sul sentiero CAI 239, ma poi si sono accorte che il sentiero diventava più difficile, presentando diversi salti di roccia.

A quel punto hanno capito di essere finite su tracce di animali. Impaurite hanno deciso di fermarsi e chiamare il gestore del rifugio per chiedere aiuto. Alle 18.15 è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, che ha mobilitato una squadra in pronta disponibilità della Valle del Bidente. Nel frattempo le due escursioniste sono state contattate telefonicamente dal capo squadra, per capire esattamente la loro posizione. Attraverso sms locator le due donne sono state localizzate. Raggiunte intorno alle 19, sono state fatte salire a bordo del fuoristrada del Soccorso Alpino e riaccompagnate al rifugio.