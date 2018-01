Per truffare un ragazzo si finge Carabiniere del Ronco: viene denunciato un 37enne

Tentata truffa ed usurpazione di titoli: questa l'accusa mossa dai militari della stazione di Ronco nei confronti di un 37enne italiano, che è stato denunciato in stato di libertà. Nei giorni scorsi, l'uomo aveva messo in vendita, su un sito e-commerce, uno smartphone Samsung S8, al prezzo di circa 400 euro. Considerato che il prezzo di vendita era alquanto allettante, un giovane abitante nel foggiano ha contattato telefonicamente il venditore, accordandosi per l’acquisto. Il venditore, per conquistare la fiducia dell’acquirente, aveva creato un profilo whatsapp associato al numero di telefono, mettendo come immagine del profilo una foto raffigurante due carabinieri in uniforme (immagine acquisita da foto di repertorio del web).



Durante la trattativa sul prezzo, il 37enne si è presentato come carabiniere in servizio presso la Stazione Carabinieri di Ronco. L’acquirente, grazie anche alle varie campagne informative contro le truffe-online, prima di concludere l’acquisto contattava telefonicamente la Stazione Carabinieri di Ronco, è venuto così a conoscenza che nessun militare di quel reparto aveva posto in vendita alcun telefono. Le immediate indagini condotte dal personale della Stazione di Ronco, consentivano di identificare l’autore della tentata truffa che è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.