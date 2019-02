Per un 39enne forlivese si aprono le porte del carcere: ha evaso gli arresti domiciliari

Un 39enne forlivese residente a Ravenna è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna con le accuse di ricettazione, guida in stato di ebrezza e evasione. Dal pomeriggio del 17 agosto scorso l'uomo si trovava agli arresti domiciliari, con permesso di assentarsi dall’abitazione in una determinata fascia oraria per le esigenze di vita, perché doveva scontare una sentenza di condanna divenuta esecutiva in quanto era stato riconosciuto responsabile dei reati di ricettazione e guida in stato di ebrezza.

Il 12 febbraio scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile lo avevano arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, in quanto si era allontanato dal luogo di detenzione in orari diversi da quelli consentiti. Martedì l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha disposto per il 39enne la sospensione della detenzione domiciliare e l’accompagnamento in carcere. Nel pomeriggio di martedì il personale della Squadra Mobile della Questura ha prelevato l'uomo dalla sua abitazione e, dopo le formalità di legge, ha proceduto al suo arresto e all'accompagnamento in carcere.