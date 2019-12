Percorso di 90 alberelli di Natale, lo pagano i commercianti: "Il Comune ha fatto il suo, noi ci mettiamo del nostro"

“Il Comune ha fatto il suo e noi commercianti abbiamo voluto dare il nostro contributo, è venuto spontaneamente, senza grosse organizzazioni e in modo semplice”: è così che Sara Monti di “Monti”, cartoleria e articoli da regalo di via Mameli presenta l'iniziativa presa da 85 commercianti del cuore della città, di comprare 90 alberi di Natale, in vaso rosso e allestiti con pacchetti e decori, da dislocare in 30 punti diversi per creare un percorso che da corso Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con via Albicini, porta in via Mameli, via delle Torri, via Quadrio e piazza Cavour.

Ogni commercianti ha messo mano al portafoglio con 100 euro, raccogliendo così 8.500 euro per gli alberelli naturali che aumenteranno l'atmosfera natalizia del centro storico. “Sono allestimenti pensati e realizzati per il miglioramento della strada e del passeggio, non riferibili al singolo negozio”, specifica Sara Monti. Un impegno per la città. “Col Comune abbiamo trovato un bel dialogo, la pratica ha avuto in iter snello, con tutte le autorizzazioni del caso. Lo abbiamo fatto per il bene di Forlì, come atto d'amore della città, dato che abbiamo visto anche l'impegno del Comune nel fare la sua parte”.

Spiegano i commercianti in una nota: “Questa simbolica iniziativa nasce dalla consapevolezza che il nostro centro storico ha grandi potenzialità. Grazie al cambio di rotta che questa Amministrazione sta imprimendo alla città e all’impegno dell’assessore Cintorino, abbiamo ritrovato unità ed entusiasmo in piena sintonia con le nuove proposte di animazione e valorizzazione del centro cittadino, a partire dall’imminente periodo delle festività natalizie. È per questo motivo che in accordo con l’Amministrazione abbiamo voluto contribuire per rendere questo prezioso Natale ancora più bello, integrando le splendide luminarie che il Comune offre alla città con una novantina di alberi natalizi collocati in alcune vie del centro, per renderle più vivaci e in sintonia con lo spirito natalizio che si respira in questo magico periodo dell’anno. Ringraziamo ancora una volta questa aministrazione che, con coraggio e determinazione, ha gettato le basi della Forlì del futuro, mettendo ‘al centro il centro’, rendendolo più accogliente, sicuro e alla portata di tutti”.