Perde l'autobus e si siede sconsolato sulla panchina: trova conforto nella Polizia

Sconsolato per aver perso l'autobus che l'avrebbe riportato a casa, ha trovato conforto negli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Polizia di Stato di Forlì. E' una storia di solitudine e sofferenza, resa ancor più grave dall’emergenza in atto, quella che ha visto protagonista suo malgrado una persona anziana. Il fatto è avvenuto venerdì sera, poco prima delle 21. Durante i servizi di controllo finalizzati al rispetto delle misure volte a limitare gli spostamenti delle persone, il personale delle Volanti si è imbattuto in Piazza Saffi, in un uomo seduto su una delle panchine dell’area delle pensiline di sosta dei tram.

L’anziano, che indossava i dispositivi di protezione individuale, è apparso infreddolito, disorientato e dall’aria piuttosto affranta. Agli agenti ha riferito di essere affetto da patologia oncologica e che nel pomeriggio si era recato in ospedale per una visita specialistica programmata. Al termine del controllo era salito sull’autobus per fare ritorno a casa ma, una volta giunto in piazza, capolinea della corsa, non era riuscito a salire sull’ultima corsa prevista, che lo avrebbe riportato nella sua abitazione.

Si era quindi seduto sulla panchina, sconsolato e incerto sul da farsi. L’uomo, forlivese, vive da solo e non può contare sull’aiuto di nessuno se non del fratello, al quale tuttavia non si era rivolto nel timore che potesse incorrere nelle sanzioni previste, qualora le pattuglie delle forze dell’ordine l’avessero sorpreso in strada. Gli agenti, dopo averlo rassicurato, hanno rintracciato il familiare, che è sopraggiunto in breve tempo, al quale hanno affidato il congiunto affinchè lo riaccompagnasse a casa.