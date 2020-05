Perdono l'equilibrio e cadono da una cisterna: una 34enne in prognosi riservata

È di due feriti il bilancio di un incidente in abitazione verificatosi martedì pomeriggio, poco dopo le 17 a Santa Marina in Particeto, nel comune di Predappio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge, una coppia, entrambi di 34 anni, stava effettuando dei lavori su una cisterna d'acqua, quando improvvisamente tutti e due hanno perso l'equilibrio, impattando a terra dopo un volo di 4 metri. La peggio l'ha riportata la donna, che ha sbattuto con la schiena. Per accelerare le operazioni di soccorso è stato richiesto l'intervento dell'elimedica giunta da Ravenna.

La 34enne, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita, ma i medici si sono riservati la prognosi. Ferito anche l'uomo, trasportato in ambulanza al "Morgagni-Pierantoni" per una lesione ad un braccio.