Pericolo gelate sulle strade per due giorni: allerta di protezione civile

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla, quindi medio rischio, per il pericolo di gelate che si potranno verificare nelle giornate di venerdì e sabato. Infatti la diminuzione delle temperature, fin sotto alla zero, con la presenza di piogge sparse e diffuse, potranno rendere i fondi stradali delle trappole di ghiaccio. Per cui si raccomanda massima prudenza.

Secondo il bollettino Arpae “ampi rasserenamenti notturni e mattutini determineranno una flessione delle temperature con valori inferiori allo zero. La presenza di pioggia o neve al suolo, associato a questo raffreddamento, determinerà la possibile formazione di ghiaccio sul settore appenninico e sulla pianura. Sul settore costiero le temperature rimarranno invece positive”. Ad essere interessata dall'allerta è tutta la Romagna interna, sia di pianura che di montagna, quindi i territori di Faenza e Bassa Ravennate, Forlì e Cesena.