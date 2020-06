Pestato e rapinato da quattro "amici": paura al mare per un 17enne, presi gli aggressori

Sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata e lesioni perosnali. E' successo a 4 giovani forlivesi - due minorenni e due appena maggiorenni - che qualche giorno fa, a Lido di Classe, si sarebbero resi protagonisti di un brutto episodio nei confronti di un loro conoscente, minore e forlivese anch'egli. Il 17enne, infatti, ha accusato i 4 di essere stato rapinato di cellulare e della catenina d'oro che gli sarebbe stata strappata dal collo durante l'aggressione nella notte, prima in un bar e poi in una zona più appartata nei pressi della pineta. I quattro avrebbero brandito anche un bastone, poi sequestrato.

Ma non solo: la vittima ha dichiarato anche di essere stata picchiata dagli stessi. A dare l'allarme, come riportano i quotidiani in edicola martedì, sarebbe stato un amico del 17enne. Le forze dell'ordine avrebbero poi chiamato il cellulare della vittima, al quale avrebbe risposto proprio uno dei rapinatori, poi bloccato poco prima che venissero arrestati anche i suoi tre amici. Arresti, poi, tutti convalidati.