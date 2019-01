Petizione con centinaia di firme della Cava Calcio: "Dateci una mano coi costi"

Centinaia di firme per dar voce alle proprie richieste. Dopo aver denunciato l’assenza di strutture adeguate a garantire l’attività dei propri tesserati, con esborsi sempre più elevati per reperire spazi e impianti da altri soggetti, la Cava Calcio prova a dar seguito alle proprie richieste con la forza dei numeri. “Abbiamo promosso una raccolta firme presso i genitori dei nostri 300 atleti – spiegano il presidente Roberto Alpi e il vice presidente Roberto Muratori -. L’adesione è stata totale: nei giorni scorsi abbiamo completato le sottoscrizioni, ora speriamo che le istituzioni ci ascoltino”. Gli organizzatori, tuttavia, non indicano il numero delle firme raccolte.

La situazione per i bilanci societari, è sempre più critica. “Paghiamo per il Polisportivo di via Sillaro, ma viste le cattive condizioni del terreno di gioco e l’assenza di una tribuna adatta al campionato di Promozione, siamo costretti ad affittare anche il campo dell’antistadio per la prima squadra, il Federale per la Juniores, e l’impianto di Villanova per consentire ai nostri bambini di allenarsi al coperto nella stagione invernale. Ringraziamo chi ci sta dando una mano, anche dai quartieri vicini, tuttavia, senza un intervento da parte dell’amministrazione comunale, è difficile andare avanti”.

La società ha già minacciato di ridimensionare drasticamente l’attività, in assenza di aiuti concreti, e attende che qualcosa si muova. “Dispiace constatare il silenzio assordante di chi dovrebbe occuparsi dei problemi del quartiere: ci saremmo aspettati un maggior interessamento, invece, sino ad ora, è stata completamente assente”. A rischio ci sono anche progetti innovativi come quelli che coniugano impegno sportivo e scolastico o cercano di favorire l’integrazione fra calcio a 5 e calcio a 11, promossi proprio per dare un’opportunità in più ai ragazzi di Cava, Romiti, e zone limitrofe. “In questi anni, abbiamo promosso tante iniziative, da soli, però, non ce la facciamo proprio più”, concludono Alpi e Muratori.