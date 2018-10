Migliaia di firme per la petizione virale: "Disney denunci la signora di Auschwitzland"

Disneyland proceda a denunciare Selene Ticchi, la militante di estrema destra che domenica mattina si è presentata alla commemorazione della Marcia su Roma con la ormai famosa e contestatissima maglietta 'Auschwitzland'. La richiesta è stata lanciata sulla piattaforma di petizioni online 'Change.org' da Riccardo Pirrone, con l'obiettivo di 7.500 firme che però, data la viralità dell'appello, è stato polverizzato in poche ore.

Si scrive nella petizione: “Vogliamo portare a conoscenza di "The Walt Disney Company" che la signora ha indossato durante una manifestazione a Predappio un'assurda maglietta con su scritto "Auschwitzland", a schernimento completo di oltre 12 milioni di esseri umani eliminati nei campi di concentramento”. Per chi lancia la petizione la maglia imita “senza autorizzazione il logo Disney associando il famoso parco giochi ad un genocidio nazista, causando un danno d'immagine e di reputazione, oltre che un'offesa a tutto il genere umano. Chiediamo a "The Walt Disney Company" di prendere provvedimenti e di avviare una causa legale nei confronti della signora, visti i risvolti mediatici che la vicenda sta assumendo. Se volete aiutarci potete firmare la petizione perché questi gesti vanno condannati e puniti”.

Effettivamente la maglia sembra imitare il celebre logo disneyano: il carattere della scritta è il medesimo e molto distinguibile (per esempio il 'pallino a sbuffo' sopra la i), mentre l'altrettanto celebre castello a guglie delle fate viene sostituito dalla stilizzazione della porta d'ingresso del campo di concentramento con la ferrovia che conduce fino all'interno i carri dei deportati. Ovviamente il fondo è nero rispetto al classico 'bianco candido' dei loghi Disney. Alle 14 circa le firme erano già ottomila e si accrescono al ritmo di una ogni paio di secondi.