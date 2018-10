Meldola, "Il sindaco e Alea ci snobbano. Porteremo i rifiuti davanti alla porta del Comune"

"Il sindaco Gianluca Zattini ci ha abbandonato da tempo. Stiamo ancora aspettando la conferma scritta dell'incontro pubblico, richiesto dalla nostra Associazione, per affrontare con la direzione di Alea e gli amministratori meldolesi l'annoso problema del porta a porta e della gestione dei rifiuti". Questa la denuncia di Annunziata Santopuoli, presidente di Etica&Mente, che insieme ai volontari aveva raccolto nel mese di agosto 655 firme per ottenere un incontro chiarificatore.

"Ho ricevuto in settembre una telefonata da parte dell'assessore all'istruzione Ermano Giunchi - afferma Santopuoli - in cui ci garantiva l'appuntamento richiesto, ma poi non si è più fatto vivo nessuno". Alcuni firmatari della petizione, spazientiti, hanno minacciato di portare i rifiuti davanti alla porta del Comune o, addirittura, sotto le finestre del primo cittadino. "Abbiamo saputo - dichiarano i firmatari - che alcuni meldolesi sono andati direttamente dal sindaco per cambiare i contenitori ed averli più piccoli, ma a noi non basta solo questo, vogliamo sapere direttamente da Alea come gestiremo anche a Meldola la differenziata visti i disagi che stanno affrontando i Comuni limitrofi dove la raccolta è già partita e quali le tariffe che dovremo pagare dopo tanta confusione e notizie imprecise".

Quello che i cittadini rimproverano a Zattini è anche di non averli messi al corrente prima della decisione di sposare il progetto Alea. "Sicuramente non è stato corretto con noi visto che, prima di una decisione così importante che vincolerà il nostro futuro da qui alle calende greche, non c'è stato un sondaggio sulle problematiche a cui tutti andremo incontro. Per questo siamo dovuti ricorrere alla raccolta firme". I quesiti, elencati nella petizione protocollata a fine agosto, sono diversi e aspettano ancora una risposta. "Speriamo che questa denuncia sia utile per ricordare agli amministratori l'impegno preso – conclude la presidente – e che al più presto possiamo avere il confronto pubblico con le parti in causa tanto auspicato dai meldolesi".