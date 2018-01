Corso Mazzini, le richieste dei cittadini in una petizione: raccolte oltre 400 firme

Una petizione per la riqualificazione di Corso Mazzini, alle prese "con un costante ed irreversibile abbandono da parte di residenti, attività commerciali e professionali". Sono state raccolte e consegnate al presidente del Consiglio comunale di Forlì, Paolo Ragazzini, 414 firme, al fine da esser sottoposte al Consiglio comunale. Nel documento si chiede alla Giunta l'impegno della riqualificazione del quartiere Porta San Pietro e Corso Mazzini. In particolare "di attuare l'ordinanza "Disciplina relativa ai fondi commerciali sfitti", firmata nel 2013 dall'ex sindaco Roberto Balzani; e di ripristinare la sicurezza sulle strade del quartiere, attraverso la presenza con passaggi a piedi dei Vigili Urbani di quartiere".

Nella petizione sono inoltre richiesti "interventi di arredo urbano, con posizionamento di fioriere, panchine, illuminazione led a parete o con lampioni idonei al Corso", ma anche azioni anti-degrado, con "interventi da parte dei Vigili di quartiere verso i proprietari di cani che non rimuovono le deiezioni". I firmatari richiedono inoltre un "supporto ai negozianti del Corso per attivitá di addobbo, arredo urbano ed occupazione temporanea di suolo pubblico da parte loro per attività estemporanee e-o di breve durata".

Uno sguardo anche alla sicurezza stradale, con la richiesta "di una pista ciclabile e installazione di griglie per il posteggio di biciclette". Nella petizione si chiede inoltre anche il ripristino dei punti bus in Piazza Saffi. Viene inoltre sottolineata "l'ambiguità della segnaletica e la scarsa informazione" in merito alle telecamere installate per l'istituzione della Ztl".

Si chiede quindi "l'installazione della telecamera per il controllo dell'accesso in Ztl all'ingresso della zona stessa o in Via Pedriali e non all'inizio del Corso dove il varco è segnalato anche con sanpietrini, come i veri varchi Ztl". Per quanto concerne l'installazione di telecamere per la sicurezza, "è auspicabile a condizione che siano funzionanti e controllate 24 ore su 24 ore".