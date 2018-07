Petizione per chiede al Comune lo stop ai camion in via Cava

Un comitato di cittadini chiede che via Cava sia interdetto ai mezzi pesanti. E’ la richiesta che proviene da cittadini e commercianti del Quartiere Cava e che ha dato il via a una petizione popolare, una raccolta di firme, per inibire al traffico pesante su via Cava. Viene rilevato che è una via che nasce come via di quartiere e che, per via delle nuove zone urbanizzate, per la presenza della zona industriale del Quattro, nel tempo è diventata una arteria intensamente trafficata.

Spiegano gli organizzatori della petizione: “L’assenza di un raccordo con la tangenziale invita i camionisti a transitarla abitualmente per andare a Castrocaro e per il Muraglione, creando grandi disagi e pericolo per gli abitanti e per i pedoni. A detta degli abitanti molte volte i bisonti della strada non rispettano la segnaletica delle rotonde di Via Cava e vanno dritto. Inoltre in questi ultimi mesi inspiegabilmente il traffico pesante è aumentato in maniera considerevole ,con un conseguente aumento dell'inquinamento. Sulla via Cava c’è anche l scuola elementare Livio Tempesta”. La raccolta spontanea di firme appena cominciata avrebbe già centinaia di firme secondo i promotori e andrà avanti in futuro: la richiesta è per più sicurezza e una soluzione definitiva e certa.