La piadina romagnola protagonista su Rai 3 alla trasmissione Geo

La Piadina Romagnola sarà la protagonista della puntata di mercoledì su Geo in onda su Rai 3 a partire dalle ore 17. In studio Sveva Sagramola incontrerà Maurizio Camilletti unico produttore, assieme alla moglie Rosella Reali, delle Teglie di Montetiffi. Camilletti racconterà le fasi salienti per la creazione di questo storico manufatto, segreto e magia della sua cottura prima di essere usato. Si ripercorrerà la storia di questo mito romagnolo, la Piadina, famoso street food conosciuto in tutto il mondo, nobilitato a pane dei romagnoli da Giovanni Pascoli. In studio anche Carla Brigliadori, responsabile della scuola di cucina di Casa Artusi, che proporrà la ricetta numero 195, Crescioni, presente ne “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi. La ricetta che ci riconduce a un impasto di acqua, farina e sale, che troveremo nobilitata e arricchita sulle tavole borghesi. Verranno raccontati gli abbinamenti con altri cibi per una condivisione festosa della tavola. Profumo di Romagna a Geo.