Pianificazione e controllo aziendale nella Pubblica amministrazione: torna il master in "City Management"

Giunge alla 18esima edizione il Master in "City Management", promosso dall’Università di Bologna sin dal 2001 e diretto dal professor Luca Mazzara. Il master i pone come obiettivo primario quello di fornire competenze distintive di pianificazione, direzione e controllo aziendale da impiegare nel settore della Pubblica Amministrazione. La sua mission è “conoscere, orientare e innovare la PA”. L’impianto didattico mira a valorizzare sia le figure apicali responsabili di aree o settori organizzativi, sia il personale di staff direzionale.

Il master è in primis rivolto a soggetti laureati già inseriti nella pubblica amministrazione, e aperto altresì a neolaureati e liberi professionisti specializzati in quest’ambito. La chiusura del bando per l'iscrizione è prevista per il 27 gennaio alle 13. Per maggiori informazioni sulle borse di studio Inps disponibili ed ulteriori agevolazioni nonché scadenze e procedure di iscrizione, è possibile consultare il sito web (https://master.unibo.it/citymanagement/it) e i canali social Facebook e Linkedin digitando "Master City Management".