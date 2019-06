"Difendersi dal Caldo 2019": attivo il piano di prevenzione e sostegno a favore degli anziani

Il Comune di Forlì e l’Ausl della Romagna, in collaborazione con i Comuni del comprensorio forlivese e con le associazioni del territorio, hanno realizzato un programma di prevenzione rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare alle persone anziane e disabili, per aiutarle ad affrontare meglio il periodo estivo e ad evitarne l’isolamento, prevenendo i rischi e i possibili disagi connessi alle ondate di calore, soprattutto se si tratta di anziani che vivono soli.

L'amministrazione mercuriale ha curato la diffusione di opuscoli informativi nei luoghi più frequentati dagli anziani e al domicilio di quelli che vivono soli, al fine di offrire consigli pratici per la prevenzione dei rischi derivanti dalle ondate di calore e informazioni sulle opportunità e i servizi offerti sul territorio per superare l’isolamento e contenere i disagi connessi al periodo estivo. L’opuscolo è scaricabile anche dal sito web del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Anziani del Comune di Forlì (Corso Diaz 21, telefono 0543 712786), aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30, giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per appuntamenti con le assistenti sociali o per informazioni è possibile telefonare allo sportello sociale 0543/712888 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.

Alcuni consigli per limitare il disagio da ondate di calore

Bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) anche in assenza dello stimolo della sete

Evitare di bere alcolici, bevande gassate e troppo zuccherate

Mangiare molta frutta e verdura, fare pasti leggeri, evitando cibi troppo caldi

Evitare di uscire tra le 12 e le 17: oltre ad essere le ore più calde della giornata sono anche quelle con i livelli più elevati di ozono

Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque di fibre naturali

Fare bagni o docce con acqua tiepida

Usare tende o chiudere le imposte di casa nelle ore più calde, limitando l'uso di forno e fornelli che possono contribuire ad aumentare la temperatura di casa

Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e le correnti d'aria; se si utilizzano condizionatori/climatizzatori è importante pulirne i filtri periodicamente e regolare la loro temperatura a 25 – 27 °C, e comunque non troppo bassa rispetto a quella esterna, in modo da evitare bruschi sbalzi di temperatura

Non lasciare mai nessuno, neanche per periodi brevi, in auto parcheggiata al sole

Consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare

Se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano l'assunzione continua di farmaci consultare il proprio medico per conoscere eventuali reazioni provocate dalla combinazione caldo/farmaco o sole/farmaco; inoltre non interrompere o sostituire di propria iniziativa le terapie farmacologiche in atto

Se in casa c'è un familiare malato e costretto a letto o anziano , assicurarsi che non sia troppo vestito

Stare il più possibile con altre persone; è bene avere a disposizione i numeri di telefono di parenti, amici, volontari e del proprio medico di famiglia.

In caso di vertigini, senso di instabilità, mal di testa, difficoltà respiratorie è meglio chiamare il proprio medico di famiglia. Nel caso di crampi, si consiglia di cessare ogni forma di attività fisica per alcune ore, riposare in un luogo fresco ed assumere liquidi. Se si sospetta un malore grave telefonare subito al 118, in caso contrario contattare il proprio medico di medicina generale; nelle giornate di sabato e prefestivi, domenica e festivi è attiva la Guardia Medica o Servizio di Continuità' Assistenziale dalle 8 alle 20. Nei restanti giorni feriali la Guardia Medica è attiva dalle 20 alle ore 8 del giorno successivo (telefono 0543/731601). E' a disposizione la rete dei servizi sanitari, pronto soccorso, ospedali, case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i dipartimenti di salute mentale e di cure primarie. Linee guida sono state fornite a medici di famiglia, infermieri dell'assistenza domiciliare. Per informazioni: Punto Unico di Accesso per cure domiciliari Ausl 0543/733615 dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni feriali; Distretto Sanitario Forlì 0543/733629 - 733668