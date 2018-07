Estate in città, il piano di prevenzione del Comune: ecco i luoghi "freschi" per gli anziani

Il Comune di Forlì e l’Ausl di Forlì, in collaborazione con i Comuni del comprensorio forlivese e con le Associazioni del territorio, hanno realizzato un programma di prevenzione rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare alle persone anziane e disabili, per aiutare ad affrontare meglio il periodo estivo e ad evitarne l’isolamento, prevenendo i rischi e i possibili disagi connessi alle ondate di calore, soprattutto nel caso di persone anziane che vivono sole. I Centri Sociali Anziani offrono alle persone anziane, che rimangono in città nel periodo estivo, momenti di svago e di compagnia, anche in ambienti climatizzati. E' a disposizione la rete dei servizi sanitari, pronto soccorso, ospedali, case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i dipartimenti di salute mentale e di cure primarie.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO: Opuscolo informativo

Linee guida sono state fornite a medici di famiglia, infermieri dell'assistenza domiciliare. Per informazioni Punto Unico di Accesso per cure domiciliari Ausl 0543/733615 dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni feriali; Distretto Sanitario Forlì 0543/733629 - 733668. Se si sospetta un malore grave telefonare subito al 118, in caso contrario contattare il proprio medico di medicina generale; nelle giornate di sabato e prefestivi, domenica e festivi è attiva la Guardia Medica o Servizio di Continuità Assistenziale dalle ore 8 alle 20.

Nei restanti giorni feriali la Guardia Medica è attiva dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo (telefono 0543/731601). Per affrontare meglio il periodo estivo, è attivo inoltre il Servizio Anziani con un Servizio Operatore di Quartiere. Si tratta di un aiuto alle persone anziane a domicilio in momentanea difficoltà; per contattare l'operatore del proprio quartiere chiamare il n. 0543 712786. Servizio di orientamento e consulenza per famiglie ed assistenti familiari; tel. 3461535927 oppure 0543 712786. I Centri Diurni Comunali per Anziani di Via Campo di Marte numero 34/36 (telefono 0543/554865) e di Via Castel Latino n. 1 - Vecchiazzano (tel. 0543/86422), sono disponibili, nelle ore più calde della giornata, ad accogliere nei loro locali climatizzati gli anziani autosufficienti del loro quartiere.