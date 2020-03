Anziani e disabili, il coronavirus colpisce anche il welfare: il Comune attiva un piano

Un piano di misure straordinarie per le fasce più deboli. Lo ha predisposto l'assessorato al Welfare, guidato da Rosaria Tassinari, insieme ai competenti servizi comunali. L'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova anche il settore socio-assistenziale. "Siamo intervenuti prima di tutto sui centri semi residenziali per anziani e per disabili le cui attività sono state sospese a seguito degli ultimi provvedimenti di carattere regionale", afferma l'assessore Tassinari.

"Volendo compensare il vuoto venutosi a creare con la chiusura dei centri diurni, ci siamo attivati da un lato con l'assistenza domiciliare per anziani di almeno un paio d’ore al giorno, dall’altro con la predisposizione di un pacchetto di posti di sollievo da riservare nelle prossime settimane agli utenti la cui gestione al proprio domicilio non sia possibile - prosegue Tassinari -. Allo stesso modo abbiamo attivato l’erogazione, da parte degli stessi operatori dei centri diurni, del servizio domiciliare di assistenza per i casi più complessi di persone affette da disabilità".

"Infine, grazie alla disponibilità dell’associazionismo di volontariato del nostro Comune, abbiamo messo in moto un servizio di consegna della spesa a domicilio, riservato alle persone anziane, per venire incontro alle limitazioni sulla mobilità imposte dall’ultimo Dpcm - aggiunge l'assessore -. Chi volesse usufruirne può contattare lo sportello sociale del nostro Comune al numero 0543712888 o tramite mail: sportellosociale@comune.forli.fc.it. Segnalo infine la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Federfarma e la Croce Rossa per la consegna gratuita dei farmaci a domicilio".

"Tutte queste iniziative, che rientrano in un quadro più ampio e complesso di politiche assistenziali promosse da questa Amministrazione per soccorre gli anziani, le famiglie dei centri diurni, gli indigenti e le categorie più fragili del nostro Comune, sono state condivise con i sindacati e rese possibili grazie alla collaborazione dei nostri uffici e alla disponibilità del terzo settore", conclude Tassinari.