Inverno alle porte, piano del Comune contro neve e gelo: prevista una spesa di oltre 194mila euro

Via libera al "Piano neve" 2019-2020, predisposto dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR), Co.i.r. Consorzio Imprese Romagnole ed Emmea Trade & Service srl di Forlimpopoli, appaltatore dei "Lavori di manutenzione infrastrutture stradali e servizi connessi”, come integrato dagli uffici comunali. Per il servizio è prevista all'interno del quadro economico dell'appalto una spesa di 194.398,94 euro. Con la delibera l'amministrazione comunale si riserva, "data la ridotta disponibilità di spesa legata prioritariamente ai costi fissi, di proporre l'approvazione di una eventuale maggiore spesa a copertura dei costi a misura, ove ciò fosse necessario al verificarsi di nevicate, anche di lieve entità". Il piano prevede la reperibiltà di due tecnici (ambito edilizia e ambito viabilità-verde) che si aggiungono ai 2 tecnici reperibili annuali ambito edilizia e ambito viabilità-verde.