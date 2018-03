Dieci azioni per la qualificazione dell'area dei Portici: e in primavera arriverà il luna park

Dieci azioni per la qualificazione dell'area dei Portici. Ad indicarle l'assessore alle Politiche abitative/Gestione Edilizia Residenziale Pubblica, rispondendo ad un questione time presentato dal consigliere comunale della Lega, Daniele Mezzacapo. "E' da anni che i cittadini lamentano episodi di degrado, prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti sia di giorno che di notte - ha ricordato l'esponente del Carroccio - Le forze dell'ordine hanno svolto svariate azioni di controllo e ripristino dell'ordine pubblico, mentre l'amministrazione comunale ha consentito lo svolgimento di manifestazioni comunali ed è prevista un'area di sgambatura nella zona".

Mosconi ha tracciato una fotografia dell'area: "Per quanto riguarda i lotti di proprietà del Comune di Forlì - ha esordito - sono solamente tre: un parcheggio pubblico e due lotti di edilizia residenziale pubblica in via Manzoni. Tutto il resto è privato, con spazi verdi e di attraversamento ad uso pubblico". "Il Comune - ha aggiunto Mosconi - sta lavorando affinchè quella zona sia riqualificata e abitata dalle persone; ovvero si sta agendo sul contorno proprio per scongiurare episodi di degrado". L'assessore ha quindi ricordato che la nuova sede di Romagna Acque "è stata terminata ed entro aprile è previsto il trasferimento. Inoltre negli spazi adiacenti, nel Lotto 4, saranno costruiti altri immobili per sue società partecipate. Quindi altre realtà si trasferiranno ai Portici".

"L'ex sede di Romagna, che erano le vecchie palazzine degli uffici della fabbrica Mangelli, saranno sede del trasferimento della Polizia Municipale - ha proseguito Mosconi -. L'Ausl inoltre intende trasferire in via Colombo i servizi relativi alla Pediatria, per quanto riguarda il Cup. Attraverso un bando pubblico l'Ausl sta trattando col proprietario di un immobile per l'allontamento della sala giochi e il trasferimento del servizio pubblico del Cup. Inoltre il Lotto di proprietà dell'Ausl, se si troveranno i finanziamenti regionali, sarà oggetto del trasferimento dei servizi che saranno collocati nella Casa della Salute".

"Con la variante del Commercio - ha aggiunto Mosconi - è possibile riorganizzare gli spazi commerciali. Stiamo aspettando da parte dei privati la presentazione di un piano di valorizzazione commerciale. Sono interessati sia la Coop che Ing Direct, che sono i proprietari di quegli immobili. Per quanto concerne il cuneo centrale, dalla parte di viale della Libertà, abbiamo intimato all'immobiliare Mangelli, costituita da due società entrambe fallite, di occuparsi della manutenzione e pulizia. Per l'area bonificata, quella sul lato di via Manzoni, tra i due edifici di edilizia residenziale pubblica, il Comune provvederà per un parziale riporto di terra, proseguendo così col miglioramento avviato. Il terreno è di proprietà ex Acmar, oggetto di una liquidazione concordata".

"Per quanto concerne le aree verdi ad uso pubblico - ha spiegato l'assessore - il Comune le ha prese in consegna, purtroppo tuttavia con un verbale ancora provvisorio. Lo sgambatoio è ancora in fase di progettazione, mentre registriamo interessi da parte di privati per gli immobili in questo momento ancora vuoti. Sono proprietà private e l'amministrazione comunale non può fare altro. Ci sono interessi anche per quella palazzina vuota davanti alla ciminiera, che vuole rappresentare e riproduce la vecchia centrale elettrica della Mangelli". Mosconi garantisce che "l'amministrazione comunale sta lavorando sul contorno e sulle azioni possibili come ente pubblico. Dieci azioni che stiamo presidiando con i nostri uffici da quando quest'area è stata istituita". Infine è stato annunciato che in primavera arriverà il luna park.

"L'auspicio è che i Portici possano uscire dalla situazione del degrado, che frena la commerciabilità degli immobili sfitti", ha replicato Mezzacapo. In futuro è previsto un incontro con i residenti e una commissione in attesa del piano di valorizzazione commerciale della proprietà.