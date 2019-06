Protezione Civile, i padiglioni della Fiera aree di prima assistenza: la Regione investe 100mila euro

Centomila euro in arrivo dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del piano triennale di Protezione Civile. La somma stanziata servirà per garantire il miglioramento sismico dei padiglioni fieristici di via Punta di Ferro, individuati come area di prima assistenza e ammassamento dei soccorritori in caso di emergenza. Complessivamente, la Regione ha programmato un pacchetto di 26 interventi in tutte le province, da Piacenza a Rimini, mettendo in campo quasi 3 milioni 300 mila euro.

“Far crescere la rete delle strutture di protezione civile diffuse sull'intero territorio e la dotazione delle attrezzature a loro disposizione - afferma l’assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo -, è fondamentale per rendere le nostre comunità più resilienti e preparate ad affrontare i rischi che il cambiamento climatico rende evidenti. Si tratta di veri presidi per la sicurezza: l'Emilia-Romagna ha fatto la scelta strategica di crearne di nuove e rendere quelle esistenti moderne, efficienti ed attrezzate”.

I nuovi fondi serviranno anche per migliorare e potenziare le strutture sovracomunali, acquistare attrezzature di telecomunicazione, apparati ricetrasmittenti e realizzare campi macerie per l'addestramento delle unità cinofile. In particolare sono in arrivo a Piacenza 730 mila euro per quattro interventi; a Parma 690 mila euro per sette interventi; a Reggio Emilia 475 mila euro per tre interventi; a Modena 200 mila euro per un intervento; a Bologna 154 mila euro per quattro interventi; a Ferrara 170 mila euro per due interventi; a Ravenna 450 mila euro per due interventi; a Forlì-Cesena 250 mila euro per due interventi e infine a Rimini 150 mila euro per un intervento.

"Con questo nuovo Piano - chiude Gazzolo - salgono a 12 milioni e mezzo di euro le risorse investite dall'avvio del mandato del presidente Bonaccini a testimonianza di un impegno costante a fianco di Comuni, Unioni e associazioni di volontariato che ha contraddistinto l'intera legislatura e ha consentito di finanziare 140 interventi nell'intera regione tra centri e dotazioni".