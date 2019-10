Zona Stazione e Portici, il vicesindaco: "Al vaglio piano sicurezza con più agenti e telecamere"

"Stiamo ragionando, di concerto con le forze dell’ordine, un sistema di potenziamento del circuito di telecamere nell’area del centro commerciali I Portici e un aumento del numero di agenti in quella antistante la stazione ferroviaria". E' quanto rende noto il vicesindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo, che argomenta: "Entrambe le zone sono punti sensibili della nostra città. Vogliamo combattere con determinazione l’insorgere di situazioni di insicurezza, gli episodi di spaccio e i momenti di inciviltà che ancora si manifestano nell’area della stazione, soprattutto nelle ore notturne quando ad essere presi di mira da gruppetti di stranieri e senza fissa dimora sono viale della libertà e il parcheggio di piazzale Zambianchi".

"Tra gli obiettivi di questa Giunta - continua Mezzacapo - c’è proprio la riqualificazione delle aree più degradate, connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana. In questo contesto si inserisce perfettamente il nostro progetto di mettere mano al sistema di videosorveglianza dei Portici, per aumentarne la potenzialità e gli effetti dissuasivi. Vogliamo garantire ai nostri cittadini e a tutti i pendolari del comprensorio, la serenità e la sicurezza di poter rientrare alle proprie auto anche nelle ore notturne, senza la minaccia di inseguimenti o di volgari apprezzamenti. Per farlo ci confronteremo con le nostre forze dell’ordine che già operano nei pressi della stazione e che ogni giorno agiscono nell’interesse della nostra comunità. Non lasceremo che a vincere questa partita siano il degrado, l’insicurezza e l’illegalità".