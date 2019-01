"Piatti mostruosi": al via nelle scuole i laboratori Fantariciclando

"Cambio stile di vita a piccoli passi". Gennaio sarà ricco di laboratori "Fantariciclando", uno a settimana, legati all’offerta formativa del Mause - Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale del Comune di Forlì. Il primo è in programma mercoledì all’Istituto Comprensivo 4 – Annalena Tonelli. "Scorrendo i laboratori presenti nel catalogo Mause, tra quelli aggiudicati con uno sprint da primato ad alcune sezioni delle scuole dell’infanzia, svetta Piatti mostruosi - spiega Flavio Milandri -. La metodologia prescelta da Fantariciclando per queste attività stimola un rapporto creativo con l’universo artistico e letterario contemporaneo attraverso la sollecitazione del fare insieme sostenibilità".

Mercoledì, alle 9,30, il primo atelier sarà all’Istituto Comprensivo Annalena Tonelli nella Scuola dell’Infanzia Manzoni, via Gorizia – 69G (Forlì), sezione 4A con 27 bambini. Seguirà mercoledì 16 gennaio quello analogo nella sezione 5A poi a fine mese si completa il ciclo con altri due alla scuola dell’Infanzia La Lucertola Blu afferente all’Istituto Comprensivo 7 – Carmen Silvestroni (Forlì). Nel Catalogo Formativo Mause 2018/2019, che raccoglie percorsi educativi per promuovere l’educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza attiva, Fantariciclando – Metamuseo girovago si incontra attraverso quattro proposte tutte collocate nella Macro area tematica “Uso delle Risorse: Rifiuti – Energia".