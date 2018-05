Piazza Morgagni si trasforma in un campetto di basket con il torneo del Jump - FOTO

Piazza Morgagni si trasforma in un campetto di basket. E' iniziato giovedì e fino a domenica, di fronte al Jump Cafè, 16 squadre si daranno battaglia per conquistare la vittoria nella prima edizione di "Jump In Da Basket", il primo torneo di basket 3 contro 3 nel cuore di Forlì organizzato da Jump Cafè, Blessed Beer, Tigers e Fullcourt. La finale si disputerà domenica intorno alle 22. Saranno diversi gli eventi correlati al torneo. Ad impreziosire la manifestazione infatti saranno due sfilate che porteranno in passerella le ragazze di Porta Portese, Via Miller 21, e di Caramelo, Corso Giuseppe Garibaldi 87, nella cornice di piazzetta Morgagni.

In quattro pomeriggi-serate “Jump In Da Basket” porta la pallacanestro nel cuore di Forlì grazie ad un evento che ha destato fin da subito l’interesse degli appassionati forlivesi, tanto che sono bastate 24 ore per ricevere le 16 iscrizioni necessarie per procedere alla costituzione dei 4 gironi. "Ogni anno animiamo l’estate forlivese con tante iniziative qui, nel centro storico di Forlì - premettono Luca Gardella e Luca Saragoni, titolari del Jump Cafè -. Fino ad oggi non avevamo ancora organizzato un evento legato alla pallacanestro e, in una città dove è tanta la passione per questo sport, abbiamo creduto fosse d’obbligo organizzarlo. E’ un’idea che affonda le sue radici nello stretto rapporto di amicizia che ci lega ai Blessed Beer e della quale parlavamo da tempo. Con “Jump In Da Basket” l’idea è divenuta realtà”.