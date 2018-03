Piazza Saffi al buio per un'ora per sensibilizzare sui cambiamenti climatici: sabato è "l'Ora della Terra"

Il Wwf di Forlì organizza sabato alle ore 9.30, nel salone comunale, con la collaborazione del Comne, l'"Ora delle Terra 2018", allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici in atto sul pianeta Terra. Per l’occasione interverranno gli assessori all’Ambiente del Comune di Forlì, William Sanzani, e di Forlimpopoli, Gian Matteo Peperoni; Giancarlo Tedaldi, ecologo e naturalista; Italo Rizzi, direttore di "Lvia solidarietà e cooperazione internazionale", studenti e professori di vari istituti scolastici superiori di Forlì. Coordinatore dell’evento e moderatore del dibattito sarà Alberto Conti, presidente del Wwf di Forlì-Cesena. Alle ore 18 si svolgerà una pedalata in centro storico, promossa in collaborazione con Fiab; il ritrovo è previsto in piazza Saffi lato Palazzo Albertini. La giornata proseguirà alle ore 19 con la cena equosolidale presso il ristorante BiFor, piazza Cavour 14 ( necessaria la prenotazione). Alle ore 20.30 per un’ora saranno spente le luci in piazza Saffi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma mondiale che il Wwf Internazionale propone ogni anno per richiamare l’attenzione planetaria sulle modificazioni ambientali causate dai cambiamenti climatici, con conseguenze drammatiche sugli ecosistemi provocate dall’aumento della temperatura media e da fenomeni atmosferici sempre più intensi e distruttivi. Alle 20.30, per un’ora, saranno simbolicamente spente le luci dei più importanti monumenti e siti del Pianeta: Torre Eiffel, Basilica di San Pietro, Opera House di Sidney e tanti altri ancora. Sarà un forte richiamo ad azioni concrete collettive ed individuali per incoraggiare stili di vita più rispettosi dell’ambiente, nonché ai Governi perché attuino scelte energetiche alternative ai combustibili fossili ed incrementino la biodiversità.