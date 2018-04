Via libera della Giunta: Piazza Saffi vietata ai fascisti sul filo dell'incostituzionalità

Approvata dalla Giunta comunale di Forlì la delibera “Indirizzi generali in merito alla concessione di Piazza Aurelio Saffi”. Il provvedimento è stato assunto nella seduta di martedì e stabilisce (inizialmente in via sperimentale per consentire una valutazione di merito sull’opportunità di estensione anche al resto delle aree del territorio comunale) le condizioni alle quali è possibile concedere l’uso di piazza Saffi.

Il provvedimento stabilisce infatti che la principale piazza cittadina, simbolo identitario dei valori della comunità forlivese, può essere concessa per manifestazioni che siano riconoscibili nei principi e nelle norme della Costituzione italiana, che non rappresentino strumenti di celebrazione e propaganda al fascismo e al nazismo, che non perseguano finalità antidemocratiche aventi come scopo l’incitamento alla discriminazione, o alla violenza, per motivi razziali, etnici, religiosi, nazionalisti.

In tal senso viene stabilito che coloro che richiederanno l’uso della piazza hanno l’obbligo di allegare alla domanda, oltre ai dati e alle informazioni necessarie per il rilascio della concessione, anche una dichiarazione esplicita di adesione ai principi sopra richiamati con assunzione delle relative responsabilità. Il testo integrale della delibera è consultabile all'Albo Pretorio online nel sito www.comune.forli.fc.it.