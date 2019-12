Natale e Santo Stefano, la Piazza fa il pieno di gente. L'assessore Cintorino: "E' un'emozione"

Lo spirito del Natale ha letteralmente invaso il cuore del centro storico di Forlì nella due giorni di festa. Code alla rassegna dei presepi a Palazzo Albertini, file nei bar, tanti giovani a pattinare sul ghiaccio. Dopo i vari pranzi in famiglie, tantissime persone hanno scelto la passeggiata tra luci, musica ed allestimenti. "E' un'emozione - afferma con tanta soddisfazione l'assessore al Centro Storico Andrea Cintorino - che premia l'impegno della giunta. Ci abbiamo messo il cuore per regalare un bel Natale ai forlivesi". Con le festività di Natale si è riaccesa la passione per il centro storico: "Sono tornare le vasche da tempo ed ora dobbiamo pensare alle prossime iniziative per continuare a mantenerne l'attrattività".

Nel pomeriggio di Santo Stefano i parcheggi di Piazza XX Settembre, Piazza Cavour e Piazza del Carmine erano sold out. Nonostante i negozi chiusi, in tanti hanno approfittato del clima gradevole e della bella giornata di sole per ammirare le luminarie, i mercatini nell'anello di Piazza Saffi, la lunetta restaurata di San Mercuriale e l'attrattività di questo Natale che tanto piace e che sta riscuotendo il pieno di pareri positivi, il videomapping proiettato sul campanile. "Sono davvero tanto felice - confessa Cintorino -. Ho avuto tanti ringraziamenti anche da persone che non conoscevo".

Prossimamente l'amministrazione comunale ha in programma un incontro con Forlì Mobilità Integrata per fare il punto sul piano sosta in centro per i prossimi mesi. Dal sette gennaio, concluse le feste, ritorneranno le precedenti regole della sosta a pagamento, con la gratuità dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 20.