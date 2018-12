Piazza Saffi si prepara con lo show di Capodanno: "Quest'anno abbiamo alzato il livello delle manifestazioni"

Anche quest’anno Piazza Saffi si animerà con la tradizionale festa di capodanno. Si inizierà alle 22, con l’immancabile presenza degli Alpini che offriranno a tutti panettone e vin brulé per tenersi caldi. A seguire, il dj set di Radio Bruno, con la speaker Vania Leoni e Dj Lopez. Alle 23 sarà l’ora dello spettacolo di Eventi Verticali, “Quadro”. Al brindisi seguirà un’ultima ed emozionante sorpresa. "Quest'anno abbiamo cercato di alzare il livello di alcune manifestazioni, che hanno avuto un buon successo, in ultimo il Natale - afferma l'assessore Marco Ravaioli, in merito ai diversi programmi realizzati nel 2018 in centro a Forlì -.Tutto questo per creare una nuova narrazione della città, portando attenzione e qualità.

L'evento di Capodanno

La compagnia Eventi Verticali, fondata a Forlì da Luca e Andrea Piallini, si esibirà nello spettacolo dal titolo “Quadro”, già replicato 52 volte al festival della birra TsingTao in Cina e in America. L’occasione è di particolare significato perché si tratta dell’esibizione numero 200. Dopo aver esaminato ogni possibile soluzione relativa alla danza verticale – un format che prevede di utilizzare superfici verticali per esibizioni di danza – anche a Forlì e dintorni, fino alla torre civica e alla torre campanaria di san Mercuriale, Eventi Verticali ha da poco inaugurato una nuova forma artistica che prevede l’utilizzo di superfici sospese, di cui “Quadro” è il secondo esempio, dopo “Cubo”. L’installazione si troverà a 50 metri di altezza, e permetterà di coniugare diverse discipline artistiche e circensi, dalla danza verticale al cerchio e tessuti aerei, per un assicurato momento di meraviglia ed emozione.